Akhisarlı devler oyun kurucusunu Romanya'da buldu

Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon yapılanması kapsamında guard rotasyonuna önemli bir ismi katarak kadrosunu tamamladı. Son olarak Romanya'nın Timişoara takımında forma giyen Troy Franklin Jr., kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

Transfer çalışmalarına hız veren Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü, iç transferde Ömer Sancaklı ve genç oyuncuları Yavuz Koça ve Yiğit Özovalı ile yola devam ederken, dış transferde Gemlik Basketbol'dan Gökhan Akkoyun, Yalova'dan İlker Tunalı ve Alihan Deniz Genç, Anadolu Basket'ten Berkay Kansu, Ege Üniversitesi'nden Can Urşan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Fatih Kızılca ve Marvin Hilton Jefferson ve Afyon Belediyespor'dan BSL Patentli oyuncu Doğukan Şanlı ile anlaşmıştı.

30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Troy Franklin, daha önce Danimarka'da Team FOG Naesved, Slovenya'da Koper Primorska, Bulgaristan'da Academic Bultex ve Litvanya'da Jonavos Jonava formaları giydikten sonra, Romanya Ligi takımlarından Timişoara ile başarılı bir sezonu geride bırakmıştı.

Özellikle Danimarka'daki performansı dikkat çeken Amerikalı yıldız, burada yüzde 41.7 gibi bir üçlük isabeti oranı yakalayarak, aynı zamanda ülkedeki üçlük yarışması ödülünün de sahibi olmuştu. Birebir oyundaki enerjisi, oyun sonlarında sorumluluk alması, uzun mesafeli ve yüzdeli üç sayılık atışları, defansif potansiyeli ve asist oranı ile Amerikalı oyuncu, daha önceki yıllarda mevkidaşı olarak yeşil-siyahlı formayı giyen ve bu sezon ilk kez antrenörlük deneyimi yaşayacak olan eski Akhisar Belediye Basketbol Guardı koç Levent Demirci'nin yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olacak. - MANİSA