Haberler » Güncel » Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi - Haber

Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen planetaryum (gezegen evi) vatandaşların hizmetine açıldı.

24.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:35Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi
Belediyesi tarafından organize edilen planetaryum (gezegen evi) vatandaşların hizmetine açıldı. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve tüm gök cisimlerinin görüntülerinin izlenebildiği gezegen evinde sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Her yaştan bireyin mutluluğu için insan odaklı çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, ara tatilde öğrencileri planetaryum etkinliğinde buluşturdu. Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu fuaye alanında kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Gösteri ardından bu mutluluğu yaşayan çocuklar, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Etkinliğin 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Akhisar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:53  Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
10:52  Ödemiş'te kadın girişimcinin mantar başarısı
10:52  Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
10:52  Meksika'da suç mağdurlarından protesto
10:46  Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti
24.01.2020 10:56:34