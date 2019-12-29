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Akhisarspor: 0

STAT: AktepeHAKEMLER: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Kemal MaviKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk.

29.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:13 Akhisarspor: 0

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Ünal, Kemal Mavi

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk. 90 Burak Aydın)

AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 87 Bertuğ Bayar), Ali Kaan Güneren, Muhammet Reis (Dk. 76 Hadzic), Burhan Eşer, Çekdar Orhan, Erhan Çelenk (Dk. 46 Onur Ayık), Cikalleshi

GOL: Dk. 47 Diabang (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 90 2 Burak Aydın, Dk. 90 4 Soner Gönül (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de ilk devrenin son haftasında Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.



Cihan Aydın, Korkut, Emrah, Spor

Kaynak: DHA

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