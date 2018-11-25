Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor

Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, Bursaspor 'u konuk etti.

İkinci yarıda Bursaspor etkisini arttırdı. Maçın 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Nayir durumu 2-2'ye getirdi. Maçın son dakikalarına yaklaşırken Latovlevici yaklaşık 25 metreden yaptığı güzel vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi ve müthiş bir geri dönüşe vesile oldu. 90+4'te ise Ramazan attığı golle maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bursaspor 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 16'ya yükseltirken, Akhisar 12 puanda kaldı.