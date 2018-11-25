Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor

Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, Bursaspor
'u konuk etti.
Mücadelede ev sahibi henüz 8. dakikada Elvis Manu
'yla öne geçti. 39'da 2. golü bulan Onur Ayık
farkı 2'ye çıkardı. Fakat 45+2'de Bursaspor'un Beşiktaş
'tan kiraladığı Umut Nayir durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Bursaspor etkisini arttırdı. Maçın 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Nayir durumu 2-2'ye getirdi. Maçın son dakikalarına yaklaşırken Latovlevici yaklaşık 25 metreden yaptığı güzel vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi ve müthiş bir geri dönüşe vesile oldu. 90+4'te ise Ramazan attığı golle maçın skorunu belirledi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bursaspor 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 16'ya yükseltirken, Akhisar 12 puanda kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan
, Alpaslan Dedeş
, Yusuf Bozdoğan
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Vrsajevic (Dk. 74 Caner Osmanpaşa
), Lopes, Sissoko, Güray Vural
, Kadir Keleş
(Dk. 70 Serginho), Aykut Çeviker
(Dk. 88 Regattin), Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu
Bursaspor: Okan Kocuk
, Barış Yardımcı
, Chedjou, Ertuğrul Ersoy
, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara
, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir
), Saivet (Dk. 90 3 Ramazan Keskin
), Latovlevici, Tunay Torun
(Dk. 89 Yusuf Erdoğan
)
Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve 65 Mehmet Umut
Nayir, Dk. 85 Latovlevici, Dk. 90 4 Ramazan Keskin (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Latovlevici, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
8. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Barbosa'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı arka direkteki Onur Ayık, altıpas içinde uygun durumdaki Manu ile buluşturdu. Manu da topu filelere gönderdi: 1-0
32. dakikada Bursaspor'da Tunay Torun'un sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Fatih Öztürk yumruklayarak uzaklaştırdı.
39. dakikada Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
45+2. dakikada Bursaspor farkı bire indirdi. Tunay Torun'un ceza sahası dışından sağ köşeden içeriye ortasında altıpas üzerinde Mehmet Umut Nayir, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1
Akhisarspor, müsabakanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı.
53. dakikada Josue'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Manu'nun vuruşunda, çizgi üzerinde Mehmet Umut Nayir, meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.
65. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Saivet'in derinlemesine pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut Nayir, düzgün bir vuruşlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 74. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Latovlevici'nin ortasında Mehmet Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
75. dakikada Bursaspor'da Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk golü önledi, pozisyonun devamında boşta kalan meşin yuvarlağı Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.
85. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında boşta kalan topa gelişine sert vuran Latovlevici, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3 87. dakikada Akhisarspor beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın vuruşunda kaleci Okan Kocuk'u geçen topu, Ertuğrul Ersoy çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada Bursaspor 4. golünü buldu. Sol çaprazdan çalımlarla ceza alanına giren Chedjou'nun şutunda kaleci Fatih Öztürk'ten dönen topu önünde bulan Ramazan Keskin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4 Müsabaka, konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.