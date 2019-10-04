Haberler » Spor » Haber

Akhisarspor 4'te 4 istiyor

TFF 1'nci Lig'de art arda aldığı 3 galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Akhisarspor, yarın Giresunspor deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak.

04.10.2019 11:28Akhisarspor 4'te 4 istiyor
TFF 1'nci Lig'de art arda aldığı 3 galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Akhisarspor, yarın Giresunspor deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek.
Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 13 puan topladı. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanla sondan 2'nci sırada yer alıyor. Giresunspor'un bir an önce çıkış yakalamak istediğini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Dikkatli olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız. Kazanıp milli maçlar için verilecek araya zirvede girmek istiyoruz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Taha görev yapamayacak. Çekdar'ın da maça yetişmesi zor.
Akhisarspor'un Giresunspor karşısına Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Rotman, Muhammet Reis, Burhan, Erhan, Cikalleshi ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Giresunspor, Giresun, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:47 Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık
16:46 Kula'da amatör spor haftası kutlamaları başladı
16:46 Jesse Marsch'ın geri dönüşü getiren konuşması olay oldu
16:46 Fransa'da Türkiye maçı öncesi çifte şok! Mbappe...
16:42 AXA Sigorta, Efeler Ligi'nin isim sponsoru oldu
16:41 Sivasspor'dan sokak hayvanları projesine destek
16:41 Milli sporculardan avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası'nda 13 madalya