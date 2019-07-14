14.07.2019 15:11
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Akhisarspor'a Erhan geliyor

Akhisarspor

SPOR Toto 1. Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmek isteyen Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk'le söz kesti.

SPOR Toto 1. Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmek isteyen Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk'le söz kesti. Son iki sezonda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'te Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, eski hocasıyla Akhisar'da da buluşacak. Erhan ve Gazişehir Gaziantep'ten her konuda anlaşmaya varılan stoper Uğur Arslan Kuru'nun salı günü sözleşme imzalamaları bekleniyor. Akigo, transferde daha önce BŞB Erzurum'dan sağ bek Tolga Ünlü, Osmanlıspor'dan sağ açık Burhan Eşer ve Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi kadrosuna katmıştı. Yeşil-siyahlıların golcü listesindeki Mirkan Aydın ise kulübü Hatayspor'da kaldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Gaziantep, Spor

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