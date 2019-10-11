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Akhisarspor'a gineli ön libero

TFF 1'inci Lig'de zirveyi 1 puan geriden takip eden Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor.

11.10.2019 13:09Akhisarspor'a gineli ön libero

TFF 1'inci Lig'de zirveyi 1 puan geriden takip eden Akhisarspor, Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah'ı deniyor. Antrenmanlarda takımla çalışan 21 yaşında, 1.74 boyundaki oyuncu teknik heyetten geçer not alırsa ocak ayında sözleşme imzalayacak. Daha önce ülkesinde FC Atouga ve Portekiz'de Arouca ekiplerinin kadrolarında yer alan Soumah, Gine U17 Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı. Sezona verilen milli maç arasında sakatların form tuttuğu yeşil-siyahlılarda, sakatlığı süren Taha ve Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda yer alan Cikalleshi dışında eksik bulunmuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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