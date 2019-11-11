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Akhisarspor'a teselli

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, puan tablosunda zirveden inip beşinci sıraya gerilese de rakipleriyle aradaki farkın açılmamasına sevindi.

11.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:34Akhisarspor'a teselli

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, puan tablosunda zirveden inip beşinci sıraya gerilese de rakipleriyle aradaki farkın açılmamasına sevindi. Akhisar'ın galip gelemediği 3 haftalık periyotta zirve yarışındaki takımlar da puan kayıpları yaşadı. Akhisarspor, haftalardır galip gelememesine rağmen lider Hatayspor'un yalnız 3, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Fatih Karagümrük'ün ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Akhisarspor, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirip ardından tekrar çıkışa geçmeye çalışacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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