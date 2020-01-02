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Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a, eski oyuncuları Josue ve Dany'ye olan borçlarından dolayı transfer yasağı getirildi.

02.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:38

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında zirve hedefini tutturamayıp beşinci sırada kalan Akhisarspor, ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışırken, transfer yasağıyla sarsıldı.

Akhisar'a Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenildi. Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor.

SORUNLU AYRILMIŞLARDI

Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue ve Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı.

Devre arasında mevcut kadrosundan yalnız Eray'la yollarını ayıran, diğer futbolcuları takımda tutmayı planlayan Akhisar'ın 12 Ocak'a kadar sürücek Antalya kampı yarın başlayacak.

Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor

Kaynak: DHA


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