Akhisarspor - Adanademirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bugün buradan galibiyetle ayrılamadık ama çok isteyen, pozisyon üreten ve bunu sahaya çok iyi yansıtan bir takımımız vardı. Maçın başından sonuna kadar bizim üstünlüğümüz ile geçti. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik. İstek, arzumuz, kazanmak için yaptığımız her şey çok iyiydi ama bir türlü golü bulamadık. Buradan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum bizi çok iyi desteklediler. Hem takımımızın hem de taraftarımızın hak ettiği bir galibiyet günüydü bugün ama bunu gerçekleştiremedik. Maçın hakemi maça çok etkili oldu. Çok tecrübeli olmasına rağmen bugün çok formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Belki onlara o şansı vermemeliydik ama hakeminde gördüğünü vermesi lazımdı. Yapacak bir şey yok artık bu maç geride kaldı. Bu uzun maraton da böyle maçları çok oynayacağız. Bu uzun maratonda da inşallah gülen taraf olacağız" dedi.



Adana Demirspor cephesi



Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise yaptığı açıklamada, "İyi başladık ama sakatlıklardan dolayı zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Sakatlıklar devre arasına kadar bizi zorladı. İkinci yarı da iyi başladık ve golü de bulduk ama mecburiyetten geri yaslanmak zorunda kaldık. Buradan 1 puan da bizim için önemliydi" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA