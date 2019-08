Akhisarspor - Adanaspor maçının ardından

Akhisarspor - Adanaspor maçının ardındanMANİSA - TFF 1. Lig 1. hafta müsabakasında Adanaspor'u konuk eden Akhisarspor, penaltı golü ile rakibini 1-0 yenerek lige 3 puan ile başladı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, şampiyonluğun en büyük adaylarından Akhisarspor karşısında güzel bir oyun sergilediklerini ifade ederken, milli maç arasına kadar 3 haftalık periyotta 3 maçı da kazanmak istediklerini belirten, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da galibiyeti kendilerini yalnız bırakmayan seyirciye armağan ettiğini kaydetti.Akhisarspor cephesiİlk maçların her zaman zor olduğunu kaydeden Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ligin ilk maçıydı, tabii ki ilkler her zaman zordur. Bu ilk maçta kazanmak çok güzel ve oyunun belli bölümleri belli şeyleri tabii ki maçtan önce bizim istediğimiz şeylerle maçın içinde bazen birbirine örtüşmedi ama örtüşen bir tek şey var, bugün önemli olan kazanmaktı biz bunu başardık. Takım olarak, tempo olarak özellikle topu yere indirdiğimizde veya ayağa oynadığımızda ve topu kanatlara aktardığımızda iyi pozisyonlar yakaladık. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk, çünkü sadece bozmaya gelmiş bir takıma karşı oynadık. İlk yarıdaki penaltımızı gole çevirmiş olsaydık, maç daha farklı olurdu. İkinci yarı ona göre hamlelerimizi yapardık ama rakip takım ne kadar gol gecikti, o kadar çok dirençleri artıyor. İyi de oynadılar, iyi mücadele ettiler, oyuncularımı kutluyorum. Maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar iyi mücadele ettiler ve kazanmak adına her şeyi yaptılar. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Burada taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Maç 0-0'ken bile arkamızda müthiş destek verdiler, arkamızdaydılar. Bu bizim için çok önemliydi, bu galibiyeti bizi destekleyen yüreği bizimle birlikte olan herkese armağan ediyoruz. Bu birlik ve beraberliği daha da arttıracağız, milli takım arasına kadar ligin ilk 3 haftalık periyodunda çoğu takımın belki temposunda diğer şeylerinde eksiklik olacak ama milli takım arasından sonraki süreçte yavaş yavaş herkes eksiklerini tamamlayacak. Tempo olarak da tempolarını bulacaklar. Biz bu araya kadar puan kaybetmeden milli takım arasına girmek istiyoruz. Onun için de özellikle iç sahada oynadığımız ve sezonun ilk maçı olması itibari ile çok önemli bir 3 puandı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.Adanaspor cephesiŞampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı oynadıklarını kaydeden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ise şunları söyledi: "Tabii ki gönül isterdi, bu verdiğimiz mücadelenin karşılığına puan veya puanları hanemize yazdırıp öyle dönelim ama sezon başı itibari ile baktığınızda şampiyonluk adına en önemli favorilerden bir tanesi olarak gösterilen, kağıt üzerinde tabii ki bu hiçbir zaman gerçeğe dönmez. Bunun dönmesi için büyük bir mücadelenin olacağı kesin. Hiçbir şampiyonluk öyle söylediği kadar kolay gerçekleşmiyor. Sezon boyu içerisinde inanılmaz meşakkatli yollar geçecek. O yüzden de ama sezon başında kağıt üzerinde ekonomik olarak şampiyonluk adayları olarak gösterilen takımların bir tanesi ile oynadık. Bu da Akhisar takımıydı. Tabi geçen sene küme düşmüş ama bir çok oyuncusunu barındırmış ve değerli oyuncuları da takviye yapmış bir takım idi. Biz bugün buraya kazanmayı isteyerek geldik ve bunu tüm samimiyetimle söylüyorum rakibimiz ile de bir çok analize sahibiz, bu yaptığımız incelemeler doğrultusunda çok başarılı bir performans ortaya koyduk. Yakaladığımız çok net pozisyonlar vardı. Deplasmanda 6 ile 7 tane pozisyona giremezsiniz. Yakalayacağınız pozisyonları eğer gole çevirirseniz takım ritmini de daha farklı hale dönüştürebilirsiniz. Hem rakip takımın psikolojisini çok geliştirip hem de biz kendi oyun planımızı çok daha rahat elde edebilirdik. Bu golleri atamadık, maalesef iki tane penaltı kalemizde gördük. Birini sevgili Karacic çok büyük bir başarı ile kurtardı, birini de maalesef kurtaramadık. Penaltı pozisyonuna görmeden bir şey söylemek benim adetim değildir. O yüzden de kimseyi suçlamak kimseye niye penaltıyı verdi diye böyle germek görmeden konuşmanın çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Ama uzaktan baktığımızda penaltının olmadığını görüyoruz. Zaten o penaltı da olmasaydı maçta gol olma ihtimali de yoktu. Her iki taraf açısından da belki puanlarla bitecek bir müsabakaydı. Ben genel olarak oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Genel olarak isteklerinden ve coşkularından maçtan sonraki de üzüntülerinden açıkçası çok keyif aldım. Gerçekten kazanmayı çok istemişler, bu mücadelenin karşılığında puan yada puanları çok beklemişler, bunun için de çok üzüntülüler. Ama dediğim gibi ligdeki yollar uzun, maçlar çok ve doğal olarak sezonun ilk maçı. İnşallah biz daha hazır olmayan arkadaşlarımızı tıpkı Roni gibi, Utku gibi bir çok kardeşimizin hazırlanışını yeni katkıları ile birlikte çok daha kaliteli bir hale getireceğiz. Ümit ediyorum iki yada üç hafta sonra istediğimizi kadronun oluşumu sağlanır. İnşallah da Adanaspor'un gösterdiği mücadelenin üstüne oyun kalitesi de daha fazlalaşır ve istediğimiz sonuçları elde ederiz."