Akhisarspor Başkanı Eryüksel: Yabancı Sayısı Düşürülmeli

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'de yabancı sayısı tartışılırken sayının düşmesi gerektiğini savunan kulüplerden Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, konunun basite indirgenmemesini söyledi.Hüseyin Eryüksel, yabancı sayısının kulüplere zarar vermeden kademeli olarak indirilmesi gerektiğini ifade ederek, ülke futbolunun gelişiminin en önemli ayağının yabancı sayısının düşürülmesinde olduğu belirtti. 2002 yılındaki Dünya Kupası üçüncülüğünde Süper Lig'de sadece 5 yabancı hakkı olduğuna dikkat çeken Eryüksel, "Geriye baktığımızda 2002 yılında elde ettiğimiz Dünya Kupası başarısında yabancı sayısının azlığı göze çarpmaktadır. Türkiye şampiyona üçüncüsü olduğu zaman yabancı kontenjanı 5+2'ydi. Bugüne kadar yabancı sayısı arttırıldı ve denendi. Bir başarı yok, tekrar bu yola girmenin de anlamı yok. Zararın neresinden dönülürse kardır" dedi. - Akhisar