03.07.2019 21:20
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Akhisarspor, Burhan Eşer'le anlaştı

Akhisarspor, Burhan Eşer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'dan Burhan Eşer'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'dan Burhan Eşer'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Burhan Eşer'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Diyarbakıspor'da profesyonel olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burhan Eşer, daha önce Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Osmanlıspor'da forma giydi.
Kariyerinde 273 Süper Lig maçında 41 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de ise 131 müsabakada 29 gol kaydetti.
Kaynak: AA
Burhan Eşer, Gaziantep, Spor

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