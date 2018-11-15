Akhisarspor, Cihat Arslan'la Çıkışa Geçti

Son 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran Akhisarspor 12 puana ulaşıp averajla da olsa tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Birçok sakat ve cezalı oyuncusuna rağmen istediği sonuçları almaya başlayan Cihat Arslan'ın yüzü gülmeye başladı.

Milli araya oldukça moralli girdiklerini ifade eden Arslan, "Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Önümüzde çok önemli bir Bursaspor maçı var. Ayrıca Avrupa'da da maçlarımız olacak. Her zaman umutluyuz ve çok çalışacağız. Sakatlarımızın aramıza dönmesiyle rotasyonumuz artacak. Ligin son 5 haftasında zorlu müsabakalarımnız olacak. Motivasyonumuz ve güvenimiz yüksek. Camiamızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.