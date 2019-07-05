05.07.2019 22:23
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Akhisarspor'da 2 imza birden

Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'de mücadele verecek olan Akhisarspor, eski oyuncusu sağ bek Tolga ünlü ile 2 yıllık ve Boluspor'da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele verecek olan Akhisarspor, eski oyuncusu sağ bek Tolga ünlü ile 2 yıllık ve Boluspor'da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Bolu'dan bonservisini alan kaleci Gökhan Değirmenci, futbola Altay'da başlayan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe ve Gaziantepspor formalarını da giydi. Geçen sezonki kalecilerinden Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa'ya transfer olduğu Akhisar'da, sözleşmesi sürüp takımla antrenmanlara çıkan Lukac'ın ise kulüpteki geleceği belirsiz.

Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü. Akhisar'da daha önce 2014-2017 arasında 2.5 sezon forma giyen 30 yaşındaki sağ bek, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişip Türkiye kariyerinde Konyaspor'da da oynayan Tolga, geçen sezon Erzurum'da Süper Lig'de 18 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın o dönem çalıştırdığı BŞB Erzurumspor'da 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan yeşil-siyahlılar hazırlıklarını Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdürürken günü çift idmanla tamamladı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Boluspor, Spor

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