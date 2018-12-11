11 Aralık 2018, 17:23
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Akhisarspor'da 4 Eksik

Akhisarspor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liege maçının hazırlıklarına başlayan Akhisarspor'da izinli Güray, sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany'nin yanı sıra Seleznov antrenmana katılmadı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son maçında 13 Aralık  Perşembe günü Standard Liege'i konuk edecek Akhisarspor, müsabakanın  hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de pazar günü konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden  Akhisarsporlu oyuncular, 1 günlük iznin ardından Standard Liege maçı için ilk  çalışmasını yaptı
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan  yönetimindeki idmanda, Fenerbahçe maçında uzun süre forma giyen isimlere  yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı. Diğer futbolcular ise ısınmanın  ardından 5'e 2 top kapma oynadı ve antrenmanı yarı sahada maçla tamamladı.
Akhisarspor'da izinli Güray Vural, sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu  ve Dany'nin yanı sıra Yevgen Seleznov antrenmana katılmadı.
  

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