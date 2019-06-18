18.06.2019 12:17
Haberler»Spor » Haber

Akhisarspor'da Altıparmak dönemi

Akhisarspor

ÜST üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

ÜST üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Başkan Hüseyin Eryüksel, dün Ankara'ya giderek son 2 sezonda 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyan Altıparmak'la el sıkıştı. Yeşil-siyahlılar deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan Eryüksel'le ortak hedeflerde olduklarını dile getiren teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Hedefimiz Akhisarspor'u şampiyon yaparak yeniden Süper Lig'e taşımak. Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar'ı tercih ettim. Akhisarspor gerek seyircisi gerek kulüp yapısı olarak bu hedefi başaracak potansiyele sahip" dedi. Kadroda kalmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Altıparmak, "Gitmek isteyenlerle yolumuzu ayıracağız. Önceliğimiz iç transfer" diye konuştu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Hüseyin Eryüksel, Ankara, Mehmet Altıparmak, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:42 Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu
12:38 Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe
12:33 Satranç: 4. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Turnuvası
12:29 Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi
12:26 Rıza Kayaaalp: Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar...
12:19 Büyük finalde 6. randevu yarın
12:17 Malatyaspor, transferde Arjantin'e açıldı