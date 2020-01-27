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Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

27.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:05Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimdiye kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine ve ekibine gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil-siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor

Kaynak: İHA

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