16.07.2019 14:55
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Akhisarspor'da Altıparmak memnun

Akhisarspor

Spor Toto 1'inci Lig'de, son 4 yıldır olduğu gibi sezon öncesi ilk etap kampını Erzurum'da yapan Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de, son 4 yıldır olduğu gibi sezon öncesi ilk etap kampını Erzurum'da yapan Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak, kampın verimli geçtiğini söyledi. Oyuncularına sabah antrenmanı sonrası izin veren Altıparmak, "Yeni transfer olan arkadaşlar takımdaki diğer futbolcular ile kaynaştılar. Şimdi hazırlık maçlarında sezonun provalarını yapacağız. Bu maçlarda tespit edeceğimiz eksiklere göre transferi sürdüreceğiz" dedi. İlk hazırlık maçını 18 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Altınordu'yla oynayacak Akhisar, Erzurum kampı sonrası 25 Temmuz'da Ankara Kızılcahamam kampına başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, 7 Ağustos'ta lig şampiyonu Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası finalisti olarak oynayacağı Süper Kupa maçından sonra Ankara'dan dönecek.


Kaynak: DHA
Mehmet Altıparmak, Erzurum, Spor

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