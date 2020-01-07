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Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 27 puanla beşinci sırada bitiren Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hedefledikleri puanın altında kaldıklarını söyledi.

07.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:32 Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 27 puanla beşinci sırada bitiren Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hedefledikleri puanın altında kaldıklarını söyledi. Sezon başında bazı isimlerin takıma geç katılmasıyla eksik çalıştıklarını, sezon içinde de sakatların kendilerini etkilediğini belirten Altıparmak, kampında, "İlk yarıda daha fazla puan almamız gerekiyordu. Hedefimizin altında kaldık. Ancak oynadığımız futbola baktığımızda hemen hemen her maçı forse eden, pozisyonlara giren ve kaçıran takımdık. Sezon istatistiğinde de ligin en çok pozisyona giren takımı olduk ancak bunu sonuca yansıtamadık" dedi. Hatalardan ders çıkaracaklarını belirten Altıparmak, defansı ve kanatları takviye etmek istediklerini belirtirken, transfer yasağı kaldırılmasa da mevcut kadronun hedefe ulaşmaya yeteceğini tekrarladı. Son 2 sezonda BŞB Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, Akhisar'la 3'te 3 yaparak ligde bir ilki başarmak istediğini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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