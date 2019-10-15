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Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı

TFF 1. Lig'de cuma akşamı evinde eksi 2 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

15.10.2019 12:40Akhisarspor'da Altıparmak'tan rehavet uyarısı

TFF 1. Lig'de cuma akşamı evinde eksi 2 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Her maça ciddiyetle hazırlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bu ligde küçük takım, büyük takım yok. Bu ligde güçsüz takım da yok. Onun için çok ciddi olacağız. Rakibimizi iyi biliyoruz. Gerekli konsantrasyonu göstereceğiz ve taraftarımızın desteği ile 3 puanı alan taraf olacağız" diye konuştu.Milli maç arasını çok yoğun bir şekilde geçirdiklerini anlatan Mehmet Altıparmak, "Fizik ve kondisyon üzerine gücümüzü depoladık. Şimdi taktik çalışıyoruz. Verilen arada en sevindiğimiz olay ise sakatlarımızın iyileşmesi. Kadir, Eray ve Hadzic iyileşti. Oyuncularımız takımla çalışmalara başladı. Taha da düz koşularla antrenmanlarını sürdürüyor. Bjarnason ise cezalı ancak Eskişehirspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz" yorumunu yaptı.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: DHA

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