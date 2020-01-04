Haberler » Spor » Akhisarspor'da Altıparmak'tan transfer açıklaması - Spor

Akhisarspor'da Altıparmak'tan transfer açıklaması

ESKİ yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak her şartta Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi.

04.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:40 Akhisarspor'da Altıparmak'tan transfer açıklaması

ESKİ yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak her şartta Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Yönetimin yasağı kaldırabilmek için çaba gösterdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Yasak kalkarsa gerekli takviyeleri yaparız. Ancak aksi bir durumda mevcut kadromuz da zirveye oynayacak kalitede. 17 final maçımıza en iyi şekilde hazırlanır ve elimizdeki oyuncularımızla başarıyı sağlarız" dedi.

Sezon başında şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduklarını ifade eden Mehmet Altıparmak, "İlk yarıda maalesef talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bundan dolayı tam kadro hazırlanamadık. Bazı maçlarda ise hesapta olmayan puanlar kaybettik. Devre arasında sakat futbolcularımız tamamen iyileşti ve takıma döndü. Transfer yaparsak avantajımız olur, yapamazsak da iddiamızdan bir şey kaybetmeyiz" diye konuştu.İkinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Altıparmak, "Yoğun bir idman programımız var. Lig esas olarak ikinci devrede başlıyor. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" yorumunu yaptı. 


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:04   Kayserispor'un Antalya kampı - Spor
13:59   Savaş Polat iddialı: Lige damga vurmak istiyorum - Spor
13:55   Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var - Spor
13:53   Salihli Razlıspor'da Levent Yıldız dönemi - Spor
13:52   Okullar arası genç futbol il birinciliği müsabakaları sona erdi - Spor
13:36   UEFA ofsayt kuralını değiştiriyor! 12 cm esneklik - Spor
13:15   Saracchi yarım sezon için Galatasaray'dan 800 bin euro alacak - Spor
12:04   Dusko Tosic veda etti, yengenin yeni durağı Türkiye olabilir - Spor
11:57   Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı - Spor
4.01.2020 14:14:23