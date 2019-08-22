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Akhisarspor'da Burhan Eşer umutlu

TFF 1'inci Lig'de sezona Adanaspor'u 1-0 yenerek başlayan Akhisarspor'da galibiyet golünü atan isim olan Burhan Eşer, Bursaspor deplasmanı öncesi umutlu konuştu.

22.08.2019 13:36 Akhisarspor'da Burhan Eşer umutlu
TFF 1'inci Lig'de sezona Adanaspor'u 1-0 yenerek başlayan Akhisarspor'da galibiyet golünü atan isim olan Burhan Eşer, Bursaspor deplasmanı öncesi umutlu konuştu.
İlk haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirten Burhan Eşer, "İlk haftalar hep zordur ama sonuçta galibiyetle başlamak önemliydi ve biz de bunu başardık. Tempomuzu yükselteceğiz. Akhisarspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. İlk haftayı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Bursaspor maçı var, inşallah oradan da istediğimiz skoru alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Burhan Eşer, Adanaspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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