Haberler » Spor » Akhisarspor'da Burhan farkı - Spor

Akhisarspor'da Burhan farkı

TFF 1'inci Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu.

27.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:25Akhisarspor'da Burhan farkı

TFF 1'inci Lig'de galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı. Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. Adana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatayspor galibiyetinin mimarı oldu.

Burhan Eşer, son olarak Altay maçında takımı gerideyken sahneye çıkıp attığı 2 golle 2-1'lik galibiyeti getirdi. Kariyerinde Süper Lig'de 273 maçta 41 gol atan Burhan, Sivasspor ve BŞB Erzurumspor formalarıyla 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Başkan Hüseyin Eryüksel'in 10 yılı aşkın görev süresinin ardından istifa edip koltuğu yönetimden Fatih Karabulut'a bırakacağının iddia edildiği Akhisarspor'da Eryüksel ve Karabulut, takımın Ümraniyespor maçı öncesi ilk antrenmanını birlikte takip etti. Akhisarspor'da Eryüksel, son haftalarda maçlara da gelmiyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Burhan Eşer, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:54 Krosta şampiyon Spor Lisesi ve Karayazı
10:53 NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!
10:47 Gaziantep Polisgücü Süper Lig'de namağlup lider
10:44 Karşıyaka'da Hakan Kuş açıldı
10:38 BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
10:31 Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı
10:15 15 dakikada 4 gol atmayı başaran Lewandowski tarihe geçti
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:45 Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor
09:25 Fatih Terim'den Brugge maçı yorumu: Ömer Bayram'ın oyundan çıkmak istemesi dengeleri değiştirdi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
00:20 Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı!
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 11:00:36