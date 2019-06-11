11.06.2019 11:59
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Akhisarspor'da Caner gitti

Akhisarspor

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da stoper Caner Osmanpaşa ile yollar resmen ayrıldı.

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da stoper Caner Osmanpaşa ile yollar resmen ayrıldı.
Gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek yeşil-siyahlılarda yönetimin Caner'le karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdığı açıklandı. 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdüreceği vurgulandı.
Akhisarspor'a 2014-2015 sezonunun başında Kayseri Erciyesspor'dan gelen Caner, 4 sezon istikrarlı bir şekilde forma giydi. Geride bıraktığımız sene Süper Lig'de 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 müsabakaya çıkan oyuncu, toplam 3923 dakika süre aldı. Caner'in ilk olarak Göztepe ile görüştüğü öğrenildi.


- Akhisar
Kaynak: DHA
Spor

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