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Akhisarspor'da eksik çok

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı maratonunu pazar günü Play-Off hattındaki Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Akhisarspor, bu maçta 4 önemli futbolcusundan eksik olacak.

25.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:15 Akhisarspor'da eksik çok

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı maratonunu pazar günü Play-Off hattındaki Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Akhisarspor, bu maçta 4 önemli futbolcusundan eksik olacak.

Orta saha oyuncusu Taha'nın devreyi kapattığı yeşil-siyahlılarda diğer orta saha oyuncuları Aykut ve Rotman da zorlu deplasman öncesi cezalı duruma düştü. Öte yandan, Boluspor mücadelesinde sakatlanan stoper Uğur Arslan da bu maçta görev yapamayacak.Ligde 27 puanla üçüncü sırada olan ancak deplasmanda 5 maçtır kazanamayan Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Görev yapamayacak oyuncularımız var ama sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz. Kazanıp devreye hedefimize yakın girmek istiyoruz" dedi. Karşılaşma öncesi ligde Akhisar'ın 27, Keçiröngücü'nün ise 25 puanı bulunuyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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