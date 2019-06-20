20.06.2019 14:50
Haberler»Spor»Haber

Akhisarspor'da Eryüksel yeniden başkan

Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da bugün gerçekleşen genel kurula tek liste ile giren mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da bugün gerçekleşen genel kurula tek liste ile giren mevcut BaşkanHüseyin Eryükselgüven tazeledi.
Saat 12.00'de Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan kongrede Eryüksel bir kez daha kulüp başkanı oldu. Hüseyin Eryüksel'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:Fatih Karabulut,Mutlu Özdemir, Harun Eryüksel, Ufuk Merde, Ali Kuloğlu,EvrenAcar,Zekeriya Güneş, Eyyüp Sürücü, Şerafettinİşçive İbrahim Kaya. Gelecek sezon 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyecek yeşil-siyahlılarda tecrübeli çalıştırıcıMehmet Altıparmak, teknik direktörlük görevine getirilmişti.



- Akhisar
Kaynak: DHA
Hüseyin Eryüksel,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:14Genç badmintonculara millî destek
15:13A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben'in açıklamaları
15:12A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun açıklamaları
15:12Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın açıklamaları
15:11Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi
15:09A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan'ıın açıklamaları
15:05Ferland Mendy’s presentation at the Santiago Bernabéu