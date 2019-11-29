Haberler » Spor » Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu - Spor

Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı.

29.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:01Akhisarspor'da eskiler formayı unuttu

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı. Yeşil-siyahlı kadroda 5'inci sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi.

Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu. Onur, oynanan 12 lig maçının 5'inde süre alabildi. Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Milan Lukac, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:44 Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
13:44 Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi
13:41 Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları tamamlandı!
13:39 Arsenal'de Emery dönemi sona erdi
13:39 Elazığ Belediyespor'dan Kuran Kursu ziyareti
13:30 Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:46 Aboubakar golleriyle geri döndü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
09:24 Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
29.11.2019 13:48:11