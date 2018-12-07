Akhisarspor'da Forvet Sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe
ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.
Ukraynalı forveti Yevhen Seleznyov'u süresiz kadro dışı bırakan yeşil-siyahlı ekipte Elvis Manu
'nun da iyileşmediği bildirildi. UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nda oynanan Krasnodar
maçında sakatlanan Gana
asıllı Hollandalı futbolcunun maça yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
Bu sezon sakat ve cezalı futbolcuların yokluğu nedeniyle kadro kurmakta oldukça zorlanan teknik direktör Cihat Arslan
'ın ileri uca geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor
ağlarını sarsan Bokila'yı koyacağı ifade edildi. Ziraat Türkiye Kupası
5'inci Tur ilk maçında Fatih Karagümrük
ile oynanan karşılaşmada yine ağları sarsan Bokila'nın yanı sıra Onur Ayık
ve Larsson'un da Arslan'ın en önemli kozları olması bekleniyor.
Karagümrük'ü kupada 4-1 yenerek avantajı eline geçiren Akhisarspor'un teknik direktörü Arslan, Fenerbahçe maçına eksiklere rağmen moralli hazırlandıklarını söyledi. - İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 13:07