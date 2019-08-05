Akhisarspor'da Galatasaray mesaisi

TFF 1'inci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi, en önemli sınavda, son Türkiye Kupası finalisti olarak Süper Lig şampiyonu Galatasaray
'la çarşamba günü Ankara
'daki Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek Akhisarspor, kupayı ikinci kez kazanmayı hedefliyor.
Geçen sezon Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa finalinde yine lig şampiyonu Galatasaray'la karşılaşıp dev kupayı tarihinde ilk kez havaya kaldıran Akhisar, unvanını koruyup lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor. Eryaman Stadı'nda çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak finalde işlerinin kolay olmadığını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Son şampiyona yakışır mücadele sergileyip kupaya uzanmak istiyoruz" dedi. "Galatasaray finali çok önemli ama bizim için mutlak hedef değil" diyen Altıparmak, "Sahaya çıkıp kupayı yine kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rakipten ziyade bizim yapacaklarımız önemli. Sezon öncesi ne yapabileceğimizi belki de şu an Türkiye'nin en iyi takımı olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray karşısında göreceğiz. Sahada başa baş mücadele sergileyerek kupayı yine Akhisar'a getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Akhisarspor taraftarları Eryaman Stadı'ndaki Süper Kupa finalinde kapalı ve kuzey kale arkası tribünde yer alacak. Stada yalnız elektronik biletleri olan taraftarlar alınacak. Bilet fiyatları kapalı 100, kale arkası 50 TL olarak belirlendi.
DEV FİNAL ÖNCESİ LİSANS KRİZİ
Diğer taraftan, Akhisarspor, Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa finali öncesi lisans krizi yaşıyor. Süper Lig'de geçen sezon içinde yollarını ayırdığı teknik direktör Cihat Arslan ve ekibine olan yaklaşık 600 bin TL tutarındaki kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer yasağı alan Akhisar, yeni transferlerden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru'nun lisanslarını henüz çıkaramadı. Mevcut oyuncularına lisans çıkaran yeşil-siyahlılarda yenilerden Burhan Eşer, Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Bjarnason ve Erhan Çelenk'in lisansları ise 25 Temmuz'da konulan transfer yasağı öncesi alındı.
Ergin ve Uğur Arslan, Galatasaray finalinde forma giyemeyecek. Cihat Arslan ve ekibine lig öncesi ödeme yapılıp transfer yasağının kaldırılması hedefleniyor.
Bu arada, Akhisarspor, takımla deneme antrenmanlarına çıkan yabancılar Mohammed Ajnane ve Sanney Geleya Carlos'la da anlaşmama kararı aldı. Kadrosunda Lukac, Rotman, Cocalic, Vrsajevic ve yeni transfer Bjarnason bulunan Akhisarspor, takımda düşünülmeyen Dany'nin sözleşmesini feshederek yabancı kontenjanını golcü alarak tamamlamayı istiyor.