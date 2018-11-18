18 Kasım 2018, 11:52
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Akhisarspor'da Gol Makinesi Sustu

Akhisarspor

SPOR Toto Süper Lig'de milli maçların ardından evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov, son 5 maçta sessiz kaldı.



SPOR Toto Süper Lig'de milli maçların ardından evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov, son 5 maçta sessiz kaldı.

Bu sezon aldığı cezalar ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarı yakalamayan deneyimli forvet, son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandırdı. Akhisarspor'un 3-1 yenildiği maçta penaltıdan golü bulan Seleznyov Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenen etkiyi gösteremedi. Adı Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi. - İzmir Bursaspor
18 Kasım 2018 Pazar 11:52



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