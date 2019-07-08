Akhisarspor'da Kadir tamam

SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönecek kadroyu oluşturmaya çalışan Akhisarspor, iç transferde sözleşmesi biten Kadir Keleş'le yeniden anlaştı. Trabzonspor'dan transfer olduğu yeşil-siyahlılarda 5 sezondur forma giyen 31 yaşındaki sol bek, Başkan Hüseyin Eryüksel'le bir araya gelerek 2 yıllık imza attı. Geçen sezonki yabancılarından Manu'yu Çin'e satıp Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho'yla yollarını ayıran, Lukac, Rotman, Cocalic ve Vrsajevic'le devam kararı alan Akhisar'da diğer isimlerin durumu ise yarın belli olacak. Yönetim, sözleşmesi sürüp halen takımla çalışan Dany ve takıma katılmayan Lopes, Cikalleshi ve Regattin'le ilgili kararı yarın futbolcularla görüşüp verecek. Yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde son antrenmanı yapacak Akhisar, 10 Temmuz'da Erzurum'a kampa gidecek.

- Akhisar

Kaynak: DHA