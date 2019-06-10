Akhisarspor'da kongre tarihi bilinmiyor

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da yönetim kurulu bu hafta içi gerçekleşecek genel kurul öncesi ilginç bir yöntem ortaya koydu. Eleştiri oklarının hedefi olan mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel'in tek liste ile gireceği kongrenin tarihi, yeri ve zamanı kamuoyundan saklandı. Yönetimin 28 Mayıs 2019 tarihinde Akhisar'daki yerel bir gazeteye kongre ile ilgili resmi ilan verdiği ancak gazetenin baskıya çıkmadan önce yöneticiler tarafından toplatıldığı iddia edildi. Akhisarspor'da genel kurulun ne zaman nerede yapılacağı sır gibi saklandı. Taraftarlar ve halk ise ilçenin kulübü olan Akhisarspor'da genel kurul gelişmelerini bilemediklerinden şikayet etti. Akhisarspor yönetimi ise resmi siteden kulübün tüm finansal durum tablosunu yayınladı.

Kaynak: DHA

- İzmir