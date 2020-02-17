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Akhisarspor'da Onur'dan müthiş dönüş

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da, sezon başından bu yana yedek kalan takımın en tücrübeli isimlerinden Onur Ayık, 11'de forma giydiği son 2 haftayı boş geçmedi.

17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:41Akhisarspor'da Onur'dan müthiş dönüş

TFF 1'inci Lig'de lider 'u deplasmanda 3-2 yenerek 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da, sezon başından bu yana yedek kalan takımın en tücrübeli isimlerinden Onur Ayık, 11'de forma giydiği son 2 haftayı boş geçmedi. Akhisarspor'da daha önce Süper Lig'de üst üste 4 sezon forma giyip kulüpteki 5'inci sezonunu geçiren Onur, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadrolarda banko oynadı. Onur, geçen sezon kulübün tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde de takımının ilk gollerini attı.

Bu sezon birçok maçta yedek kalan, sezon başında sakatlık problemi de yaşayan sağ kanat oyuncusu, Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle son 2 maçta yeniden 11'e döndü. İç sahada 2-2 sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçının henüz 3'üncü dakikasında takımını öne geçiren 30 yaşındaki Onur, Hatay deplasmanında da 10'uncu dakikada beraberlik golünü kaydedip takımını ateşleyen isim oldu. Akhisar'da teknik direktör Yılmaz Vural, üst üste 2 hafta iç sahada rakip olacakları Fatih Karagümrük ve Giresunspor'un dün İstanbul'da karşı karşıya geldikleri maçı tribünden izledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Onur Ayık, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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