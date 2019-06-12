Akhisarspor'da Paixao atağı

Spor Toto Süper Lig'e veda edip 1'inci Lig'de iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Akhisarspor'un, Altay
'ın Portekizli santrforu Marco Paixao ile söz kestiği ileri sürüldü.
Deneyimli golcü ile görüşen yeşil-siyahlıların oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve Altay'ın kapısını çalacağı bildirildi. Tekrar Süper Lig'e dönebilmek için kesenin ağzını açan Akhisarspor yönetiminin siyah-beyazlı kulüple görüşüp işi resmiyete dökeceği vurgulandı. Bir sene daha mukavelisinin bulunduğu Altay'da oynadığı 33 lig maçında 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki futbolcu, 2 bin 977 dakika sahada kaldı.
- Akhisar
Kaynak: DHAAltay
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