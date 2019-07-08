08.07.2019 21:56
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Akhisarspor'da sezon hazırlıkları

Akhisarspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 2019-2020 sezonu için kendi tesislerindeki çalışmalarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 2019-2020 sezonu için kendi tesislerindeki çalışmalarını tamamladı.
Sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdüren yeşil-siyahlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarının Akhisar etabını sonlandırdı. Yarını izinli geçirecek Akhisarsporlu oyuncular 10 Temmuz'da Erzurum'a hareket edecek.
Erzurum kampını 22 Temmuz'da tamamlayacak yeşil-siyahlı ekip, 25 Temmuz'dan 7 Ağustos'ta Ankara'da Galatasaray ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçına kadar hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdürecek.
Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçının ardından Akhisar'a dönecek.
Kaynak: AA
Erzurum, Akhisar, Spor

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