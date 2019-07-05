05.07.2019 16:54
Haberler» Spor» Haber

Akhisarspor'da Tolga yuvaya döndü

Akhisarspor

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra transfer harekatını sürdüren Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü.

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra transfer harekatını sürdüren Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü. Akhisar'da daha önce 2014-2017 arasında 2.5 sezon forma giyen 30 yaşındaki sağ bek, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişip Türkiye kariyerinde Konyaspor'da da oynayan Tolga, geçen sezon Erzurum'da Süper Lig'de 18 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın o dönem çalıştırdığı BŞB Erzurumspor'da 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.


- Akhisar
Kaynak: DHA
Erzurumspor Kulübü, Tolga Ünlü, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:18   Ağaoğlu: "UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"
18:16   Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak
18:13   (ÖZEL) Önder Bülbüloğlu: Avrupa kupalarına katılacağız
18:07   UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi...
18:06   Garry Rodrigues'in Hikayesi
18:06   Martin Odegaard, Kredi Üzerindeki Real Sociedad'a Katıldı
18:06   16 AFCON Tur Başa Baş: Uganda Vs Senegal