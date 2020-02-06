Haberler » Spor » Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu - Spor

Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu.

06.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:45Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu. Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı. Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
15:19  Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?
6.02.2020 16:33:00