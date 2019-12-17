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Akhisarspor'dan Başkan Ergün'e ziyaret

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da başkanlık görevini devralan Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

17.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:41Akhisarspor'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ergün'e 45 numaralı Akhisarspor forması ile imzalı top hediye ederken, Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, Asbaşkanlar Hüseyin Eryüksel, Ali Kuloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin İşçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Ergün'e 45 numaralı Akhisar forması ve ile imzalı top hediye etti. Akhisarspor'da başkanlık görevini devralan Fatih Karabulut'a hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Ergün, "Allah utandırmasın. Başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.


Fatih Karabulut, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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