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Akhisarspor'dan buruk yıl dönümü

EGE'yi 7 yıl boyunca aralıksız Süper Lig'de temsil edip bu sezon düştüğü TFF 1. Lig'den yine devler arenasına dönmeye çalışan Akhisarspor, kuruluşunun 50. yıl dönümünü futboldan uzak, buruk kutladı.

09.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:40
Akhisarspor'dan buruk yıl dönümü

EGE'yi 7 yıl boyunca aralıksız Süper Lig'de temsil edip bu sezon düştüğü TFF 1. Lig'den yine devler arenasına dönmeye çalışan Akhisarspor, kuruluşunun 50. yıl dönümünü futboldan uzak, buruk kutladı. 8 Nisan 1970'te ilçedeki 3 kulübün birleşmesiyle temelleri atılıp 2018'de kazandığı Türkiye Kupası'yla geçen sezon ülkemizi Avrupa 'da temsil etme gururunu yaşayan Akhisar, dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen süresiz arada 50. yılını taraftarından ve sahalardan uzak, sönük geçti.

Akhisarspor'da kuruluş yıl dönümü nedeniyle Başkan Fatih Karabulut'un yayınladığı mesajda, "Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarspor'umuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor'umuzun 50. yılını kutlar halkımızla, taraflarımızla birlikte nice başarılara imza atmayı şahsım ve yönetim kurulum adına temenni eder saygılarımı sunarım" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa, Spor
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