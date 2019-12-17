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Akhisarspor'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'e ziyaret

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönme mücadelesi veren Akhisarspor'da başkanlık görevini Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

17.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:25Akhisarspor'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'e ziyaret

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönme mücadelesi veren Akhisarspor'da başkanlık görevini Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ergün'e 45 numaralı Akhisarspor forması ile imzalı top hediye ederken, Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete yeşil-siyahlı kulübün asbaşkanlığına getirilen Hüseyin Eryüksel, Ali Kuloğlu ve yönetim kurulundan Şerafettin İşçi de katıldı. Akhisarspor'da başkanlık görevini devralan Fatih Karabulut'a hayırlı olsun temennilerini ileten Büyükşehir Beledi Başkanı Ergün, "Allah utandırmasın. Başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eryüksel, Fatih Karabulut, Cengiz Ergün, Spor

Kaynak: DHA

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