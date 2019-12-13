Haberler » Spor » Akhisarspor'dan ek kontenjan talebi - Spor

Akhisarspor'dan ek kontenjan talebi

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden ek kontenjan talebi geldi.

13.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:08Akhisarspor'dan ek kontenjan talebi

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden ek kontenjan talebi geldi. Akhisarsporlu futbolseverlere Balıkesirspor deplasmanında 470 kişilik kontenjan ayrılırken, Başkan Fatih Karabulut, "Akhisarspor'u destekleyen taraftarımızı Balıkesir'e bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Balıkesirspor yönetimiyle ek kontenjan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla taraftarımızın statta yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:04 Denizlispor, Trabzonspor maçına odaklandı - Spor
15:02 Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda - Spor
15:00 Liverpool, Klopp'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Spor
15:00 Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Spor
14:57 Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Spor
14:53 Klopp imzayı attı! - Spor
14:23 F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor! - Spor
13:27 Mesut Özil'in ismi takıma verildi! - Spor
13:07 Trabzonspor TFF'ye patladı! - Spor
11:57 Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı - Spor
13.12.2019 15:11:18