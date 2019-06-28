28.06.2019 11:44
Haberler » Spor » Haber

Akhisarspor'dan giden gidene

Akhisarspor

SPOR Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, Mustafa Yumlu'yla da bağlar koptu.

SPOR Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, Mustafa Yumlu'yla da bağlar koptu. Kariyerinde son 2.5 sezodur forma giydiği yeşil-siyahlılarda taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki tecrübeli stoper, yönetime 1'inci Lig'de oynamak istemediğini bildirip, Antalyaspor'un yolunu tuttu. Mustafa Yumlu, geçen sezon ligde 10, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydikten sonra çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Akhisar'da geçen sezon kadro dışı bırakılıp lig biter bitmez kulüp bulması istenen Josue de takıma veda etti. 1'inci Lig'de forma giymeyi kabul etmediği için bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenip satış listesine konulan Elvis Manu da kulüp arıyor.


- Akhisar
Kaynak: DHA
Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:44 Altay'da İbrahim sürprizi
11:43 Akhisarspor'dan giden gidene
11:42 Galatasaray'a Chicharito'dan kötü haber! Yeni adresini açıkladılar
11:33 93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi
11:28 TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
11:27 Yaz spor okulları kapısını açtı
11:23 Muğlaspor'da Şermet iddialı