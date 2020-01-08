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Akhisarspor'dan iyi prova

TFF 1'inci Lig'de, Antalya kampını sürdüren Akhisarspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

08.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:08 Akhisarspor'dan iyi prova

TFF 1'inci Lig'de, kampını sürdüren Akhisarspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 4-1 mağlup etti. 'te oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekibin gollerininin 3'ü Cikalleshi'den gelirken Ergin de 1 kez ağları sarstı. İlk yarının özellikle son haftalarında gol yollarında sıkıntı yaşayan, devre arasında kadrosunu takviye etmeye hazırlanırken eski yabancı futbolcuların alacakları nedeniyle FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılıp eli kolu bağlanan Akhisarspor'da, hücum silahlarının kamptaki etkili performansı teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yüzünü güldürdü. Akhisarspor'da yönetim, ilk etapta eski futbolculardan Emnes'in kesinleşen 970 bin Euro alacağını ödeyerek transfer yasağını kaldırmanın hesaplarını yapıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: DHA

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