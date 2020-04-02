Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akhisarspor'dan kampanyaya destek

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına katıldı.

02.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:51
Akhisarspor'dan kampanyaya destek

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına katıldı.

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve teknik direktör Yılmaz Vural, çığ gibi büyüyen kampanya kapsamında birlikte bağış yaptı. Karabulut ve Vural'ın bağış dekontunu tutarken çekilen fotoğrafı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.Yeşil-siyahlılarda lige salgın yüzünden verilen arada antrenmanların ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken yaş grubu nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, 2 haftadır tesislerden ayrılmıyor. Akhisarspor'da takım kaptanları Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Onur Ayık'ın önderliğinde tüm futbolcular da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı aileler için Akhisar Sarı Ahmet Paşa Aşevi'ne 100 adet gıda kolisi yardımında bulundu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Akhisarspor'dan kampanyaya destek - Spor

Spor Manşet

Haberler

Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber’in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı Spor
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı
İşte Vedat Muriqi’e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi Spor
İşte Vedat Muriqi'e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi
Mesut’un Amine’ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı Spor
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
G.Saray’da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı Spor
G.Saray'da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya, Güneş’ten dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray’la yol ayrımında Spor
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray'la yol ayrımında

Son Dakika Spor Haberleri

13:00: Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum - Spor 12:52: MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Spor 12:48: MKE Ankaragücü'nden milli dayanışma kampanyasına destek - Spor 12:48: Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı: Virüs doğrudan... - Spor 12:48: Karacabey Genç Fenerbahçeliler'den 300 aileye erzak yardımı! - Spor 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:18: Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde - Spor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:06: Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor - Spor 10:28: Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı - Spor 10:26: Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı - Spor