Akhisarspor'dan Muhteşem Geri Dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor
'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onur'un dar açıdan sert şutunda kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi. 20. dakikada Villafanez'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti. 30. dakikada Alanyaspor'un kontratağında topu önüne alarak hızla rakip yarı sahaya giren Efecan'ın yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton, yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Akhisarspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 43. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisine yönlendirilen topu kaleci Haydar çıkarak yumrukladı ve tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı. 65. dakikada Akhisarspor'da Barbosa'nın geri pasında kaleci Lukac, önündeki rakibi Baiano'yu geçmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1 74. dakikada Akhisarspor atağında Bokila'nin pasında ceza sahası içerisinde Onur topu bekletmeden arkadaşı Zeki'nin önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Zeki'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 77. dakikada Akhisarspor kontratağında Barbosa'nın sol kanattan yerden pasında rakip ceza yayının içerisinde topla buluşan Bilal'ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 87. dakikada Akhisarspor'da Zeki'nin rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top bir kez daha filelerle buluştu. 3-1
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Serkan Tokat
xx, Kemal Yılmaz
xx, Mustafa Sönmez
xx Akhisarspor: Lukac x, Zeki xxx, Caner xx, Cocalic xxx, Kadir xx, Sissoko x (Bilal dk. 68 xxx), Serginho xx, Onur xx (Vrsajevic dk. 84 ?), Josue x (Rotman dk. 64 xx), Barbosa xxx, Bokila xx Yedekler: Halil, Aykut, Musa, Regattin Teknik Direktör: Cem Kavçak Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Baiano x, Caulker x, Tzavellas x, Welinton x, Ozan x (Cenk Ahmet
dk. 82 x), Ceyhun
x (Hasan dk. 89 ?), Villafanez x (Sackey dk. 64 x), Efecan xx, Campos x, Sural x Yedekler: Ufuk, Taha, Hakan Teknik
Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Lukac (dk. 65 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor), Zeki (dk. 74 ve 87), Bilal (dk. 77) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Ceyhun, Campos (Aytemiz Alanyaspor), Rotman (Akhisarspor)
(Önder Aydın
- Barış Gezici
- Ersan Erdoğan - Sadık Cangel/İHA)
Aytemiz Alanyaspor, Güncel
Kaynak: İHA