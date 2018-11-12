Akhisarspor, Deplasmanda İlk Galibiyetini Aldı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Akhisarspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Antalyaspor
karşısında elde etti.
Geçen hafta UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Sevilla
'ya 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden Akhisarspor, ligde Antalyaspor'u yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sezon deplasmandaki 6. maçında ilk galibiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 5 dış saha karşılaşmasından eli boş döndü.
Ligde 12. haftayı 12 puanla kapatan Akhisarspor, averajla 14. sırada bulunuyor.
Sakatlığı bulunan oyuncular
Yeşil-siyahlı ekipte stoperler Dany Nounkeu
, Mustafa Yumlu
ve Caner Osmanpaşa
'nın yanı sıra Serginho, Yevgen Seleznov, Adrien Regattin ve Loteteka Bokila sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi. Genç
oyuncular Ali Kaan
Güneren ve Doğukan Nelik ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Portekizliler attı
Akhisarspor'un Antalyaspor karşısındaki iki golü Portekizli oyunculardan geldi.
Takımının ilk golünü atan Helder Barbosa, yeşil-siyahlı ekiple 25. lig maçında ilk golüne imza attı. Uzatma bölümünde skoru 2-1'e taşıyan Miguel
Lopes ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Miguel Lopes, ligdeki son golünü 27 Mayıs 2017'de Atiker Konyaspor
karşısında kaydetmişti.
Rakip Bursaspor
Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına 15 Kasım Perşembe günü başlayacak.
Sevilla,Antalyaspor
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:58