Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı

Ligde son 10 maçta yalnız tek galibiyet alabilen, bu periyotta 2 maçtan beraberlikle ayrılıp 7 mağlubiyetle sarsılan Akhisar, bitime 9 hafta kala 21 puanda kaldı. Fatih ve Josue'nin kadro dışı, Mustafa, Eray, Cikalleshi, Güray'ın sakat, Manu'nun cezalı olduğu Akhisar'da eldeki tek forvet olarak kalıp Trabzon deplasmanında takımını öne geçiren Bokila, durum 1-1 olunca 72'nci dakikada skoru korumak için oyundan alındı.

Bokila'nın yerine haftalar sonra sahalara dönen Lopes, oyuna girer girmez penaltı yaptırıp takımın mağlubiyetine neden oldu. Ligde haftaya Kasımpaşa'yı konuk edecek Akhisar, kazanıp milli maç arasına biraz olsun moralli girmeye çalışacak.

Kaynak: DHA