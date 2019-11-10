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Akhisarspor eriyor

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı.

10.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:53Akhisarspor eriyor

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı.

Ligin 6'ncı haftasında liderliğe kadar yükselen yeşil-siyahlılar, ardından düşüşe geçip birçok maçta tekrardan zirveye oturma fırsatını tepti. Son maçta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Rakiplerinin arasından bir türlü sıyrılamayan Akigo, milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 11 maçta 18 puanla girdi. Ligin en zor deplasmanlarından birini oynadıklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, galibiyet kaçmasına rağmen alınan puan için oyuncularını kutladı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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