Akhisarspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Erwin Koeman ve Cihat Arslan

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe
'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, "Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor." dedi.
Koeman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi işler yapmalarına rağmen devreye 1-0 geride girdiklerini söyledi.
İkinci yarıda rakip sahada oynadıklarını kaydeden Koeman, "Bir şeyler yapmaya çalışsak da çok fazla şey üretemediğimizi gördük. Daha sonra oyuna Manu girdi. Çok hızlı, güçlü bir oyuncu. Onun golüyle maç noktalandı bana göre. Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor. İyi bir akşam olmadı bizim için ama ben hala bir savaşçıyım." ifadelerini kullandı.
Koeman, bir basın mensubunun, Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin konuşulduğunu hatırlatarak, kadronun yeterli olup olmadığını sorması üzerine, "Öncelikle ben, üstlerimin vereceği kararlarla ilgili konuşamam. Ben işin tamamen futbol kısmına odaklanmış durumdayım. Buna mecburum zaten. Son haftalarda gol atma noktasında sorun yaşıyoruz. Gol atamadığınız zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alıyor. Sorunuzu anlıyorum ama cevabını burada vermeyeceğim. Ben cevabı biliyorum ancak bu konuyu basın önünde anlatmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin küme düşme hattına gerilediğinin hatırlatılması üzerine Koeman, şunları kaydetti:
"Umarım bazı futbolcularım en yakın zamanda aramıza döner. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yaratıcılığa ihtiyacımız var. Perşembe oynayacağımız Spartak Trnava
maçı var. Peş peşe maçlar oynayacağız. Zor bir program var ve dinlenme fırsatımız yok. Zor bir durum içindeyiz ama devam etmek zorundayız. Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Şu an Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönemin içindeyiz ama yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek."
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Maçın ardından
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
: "Takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi""Güzel bir galibiyet oldu"
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi." dedi.
Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kritik bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını söyledi.
Takım olarak daha iyi organize olduklarını kaydeden Arslan, "Topun bazen size yardım etmesi gerekiyor. Kaleciden döndü, Bokila tamamladı. Fenerbahçe de şut attı ama olmadı. Futbolda kırılma anları olur. Bazen siz şanslı olursunuz." diye konuştu.
Arslan, Elvis Manu
'nun 8 gün idman yapmamasına rağmen oynamak istediğini belirterek, şunları söyledi:
"Aslında takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi. Bugün onları gördük. Güzel bir galibiyet oldu. Kimseye yaranma derdim yok. Futbola gönül vermiş, futbolda çalışmaya devam eden biri olarak, Türk futbolunun lokomotiflerine saygıda kusur edilmemesi gerekiyor. Galatasaray
, Fenerbahçe, Beşiktaş
onlar bizim taşıyıcımız. Onların olmadığı platform değerli değil. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım."
Göreve ilk geldikleri dönemdeki karamsar tablonun dağıldığını kaydeden Arslan, "Bütünleşmeyi başardık. Bu durum, hedeflerimizi yüksek tutmamızı sağlıyor. İlk yarı ne kadar fazla puan toplarsak, ikinci yarıda opsiyonumuz olacak." ifadelerini kullandı.
Arslan, takımda herkesin fedakarca mücadele ettiğini belirterek, "Bu fedakarlık sonunda güzel bir galibiyet aldık. Bunu bütün sezona yayıp, kötü günlerde de bunu devam ettirmek önemli." şeklinde konuştu.
Devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Arslan, "Şu anda transferden çok maçlara motive oluyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Öte yandan, kadro dışı bırakılan Ukraynalı oyuncu Yevgen Seleznov'la probleminin bulunmadığını ancak profesyonel anlamda alınan bir karar olduğunu belirten Arslan, "İnşallah güzel bir kulübe gider." ifadelerini kullandı.
Cihat Arslan,Fenerbahçe
09 Aralık 2018 Pazar 23:03